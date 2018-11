Zo leuk is Oss: bewoners zetten bordjes neer op bijzondere plekken

Donderdag trapte burgemeester Wobine Buijs de campagne af door het eerste bord in de grond te steken. Het bord heeft ze voor molen De Vlijt geplaatst.

De Burgemeester is blij met het eerste 'Dat is Oss' bord. (foto: Kevin Cordewener)





Het bordje heeft niet lang van deze plek mogen genieten. Hij werd vlak na de opening al meegenomen en werd op bijzondere plekken in Geffe gezet.

Lees verder om de mooie verhalen te lezen en te zien waar de borden stonden!

Het 'Dat is Oss' bord wordt geplaatst bij een bijzondere boom (foto: Kevin Cordewener)

"Mensen kunnen hier een boom laten planten ter herinnering, in 2014 heb ik dit samen met een vriend opgezet. Achter elke boom zit een verhaal. Ik kan je ze allemaal vertellen. Hier bij het Arboretum in Geffen kom ik heel vaak, het is nooit zo dat ik niemand aantref. Met de mensen die hier dan komen maak ik dan even een praatje. Hierdoor worden de mensen verbonden met de natuur. De boom waar ik bij sta is de allereerste boom die we hier hebben geplant. Daarom is deze plek zo speciaal", vertelt de plaatser van dit bord.

Locatie: Arboretum in Geffen

Het bord ging de restauratielift in (foto: Kevin Cordewener)

"De kerk wordt op dit moment gerestaureerd. Ik ben vice voorzitter van de restauratiecommissie, dat ben ik al twintig jaar. Je kan dus wel stellen dat ik erg betrokken ben bij de kerk.”

Locatie: Maria Magdalenakerk

Weer een bijzondere plek erbij (foto: Kevin Cordewener)

Deze plek is voor een hele buurt een bijzondere plek. "Dit mozaïek tafeltje brengt de hele buurt samen, we hebben hier samen meer dan een jaar aan gewerkt. Samen ontworpen en ge-mozaïekt. De tafel en de bestrating is in de vorm van een boterham. De tafelpoten lijken op spatels van een broodoven. Achter mij staat een bakoven, hier bakken we ook regelmatig brood in. In de zomer zitten we hier lekker met z'n allen te picknicken, dat is heel gezellig!”

Locatie: Het Zithofje

"Dit monument is heel dierbaar voor ons" (foto: Kevin Cordewener)

“We komen hier altijd bij elkaar tijdens dodenherdenking. Voor ons is dit monument heel dierbaar omdat wij deze tijd ook echt hebben meegemaakt. Hier kunnen we even terugdenken aan die tijd toen er oorlog was. Zoiets dè vergitte nie.”

Locatie: Herdenkingsmonument voor alle oorlogsslachtoffers

Een mooie plek om het bord te plaatsen (foto: Kevin Cordewener)

“Ik woon hier al 43 jaar. Toen we hier zijn komen wonen hebben we eerst alles verbouwd. Het unieke vinden wij zelf dat de buitenkant nog helemaal authentiek oud is. De boerderij is van 1851 en is een van de laatste mooie boerderijen in Geffen. Ik heb veel lief en leed gedeeld hier, mijn kinderen zijn hier ook opgegroeid. Ik heb hier dus heel veel mooie herinneringen aan. Toen we hier kwamen wonen was er niks om ons heen, sinds kort wonen we echt in een buurt, dat maakt het wonen zeer aangenaam.”

Locatie: Boerderij Jan Meulepas