Koen en Tim bouwen spookhuizen 'Het is kicken als je iets bedenkt en mensen in hun broek plassen'

BEST - Sommige mensen bouwen carnavalswagens, andere bouwen spookhuizen. Het begon vijf jaar geleden voor Tim Beeren uit Best en Koen van Dommelen uit Son en Breugel als een grap, maar het is ondertussen een behoorlijk uit de hand gelopen hobby. In november verwachten ze meer dan 2500 bezoekers in hun zelfgebouwde spookhuizen in Best.

In de bossen net buiten Best is het een oase van rust. Maar komende maand wordt die rust behoorlijk verstoord door het gegil van de bezoekers van Horrorzone. 125 vrijwilligers zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest met het bouwen van de spookhuizen. Ieder weekend werd er wel geschilderd of getimmerd of een decorstuk opgebouwd. Een van de spookhuizen is gebouwd in het thema van een nachtclub uit 1920. "Welkom in club Charivari", vertelt Tim Beeren als hij het spookhuis opent. "Dit is een verlaten nachtclub. Er dolen hier nog wat zielen rond van oude bezoekers."

Beginnen zonder budget

Vijf jaar geleden bouwden de jongens met een groepje vrienden hun eerste spookhuis. "We werken allemaal in de vrijetijdssector en hadden zoiets van, wat we voor een baas kunnen, kunnen we ook zelf", vertelt Koen van Dommelen. "We begonnen zonder budget en hadden geen flauw idee hoeveel mensen er op af zouden komen. De eerste avond moesten we ook echt afwachten hoeveel mensen er op af zouden komen want we hadden maar weinig tickets verkocht. Maar aan het eind van de avond waren er zeker honderd mensen gekomen."

Ondertussen weten de mensen de Horrorzone goed te vinden. Dit jaar verwachten Tim en Koen dik 2500 bezoekers. Koen: "Het is leuk om te zien dat iemand betaalt voor wat jij bedacht hebt met je zieke geest. En ze dan vervolgens lachend en gillend door het spookhuis ziet gaan." Zijn mede-organisator vult aan: "Het geeft echt een kick dat je iets kunt bedenken en dat mensen daar dan vervolgens van in hun broek plassen."