Award en honderdduizend euro prijzengeld voor Eindhovens bedrijf dat vluchtelingen aan werk helpt

TILBURG - De Ignite Award en een vette cheque om verder te investeren in het jonge bedrijf. Het Refugee Team uit Eindhoven is blij met de erkenning en de hoofdprijs voor jonge, sociale ondernemers. Hun methode is doeltreffend. Zij begeleiden werkzoekende vluchtelingen in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Den Haag als vrijwilliger bij grote evenementen in die stad. In ruil daarvoor brengt de organisatie van het evenement de werkzoekenden in contact met hun sponsorende bedrijven-netwerk.

Op die manier kun je vrijwilligers met een vluchtelingen-achtergrond aantreffen bij Brabantse evenementen als de Dutch Design Week, Jazz in Duketown, theaterfesitval Boulevard, de Tilburg Ten Miles en de Marathon Eindhoven. De aanpak heeft succes. Van de deelnemende 'refugees' heeft zo'n zeventig procent binnen een jaar een baan.Drijvende kracht achter het Refugee Team is Marthijn Berghman. Hij vertelt met enthousiasme over zijn bedrijf en wat hij en z'n team van plan is met de gewonnen 100.000 euro.'We willen in meer steden aan de slag, want we zien dat het al werkt in Eindhoven, Tilburg, Den Bosch en Den Haag. Ieder evenement zit te wachten op gemotiveerde vrijwilligers en we hebben inmiddels bewezen dat deze manier iets toevoegt. Daarnaast willen we intensiever gaan samenwerken met de gemeenten, die vanaf 2020 verantwoordelijk worden voor het inburgeringsbeleid. Daar willen we ook dingen voor gaan ontwikkelen."De vluchtelingen met een verblijfstatus die van het Refugee Team gebruik maken, komen vooralsnog vooral uit Syrië. Zoals Yasser Yousef en de broers Piter en Roney Zakko uit Tilburg. Zij deden vrijwilligerswerk bij onder meer de Warandeloop, de Tilburg Ten Miles en Festival Circolo. Via bemiddeling van het Refugee Team werken de broers nu beiden bij Cool Blue. Yasser Yousef heeft nog geen baan, maar is wel vol goede moed."Ik ben nu drie jaar in Tilburg en spreek steeds beter de taal hier. Onder meer door de hulp van het Refugee Team hoop ik snel een baan te vinden. Het liefst als lasser. Dat werk heb ik al acht jaar in Syrië gedaan. Als bedrijven een ervaren, gemotiveerde lasser zoeken moeten ze mij nemen."