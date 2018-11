HELMOND - Op de parkeerplaats bij het casino aan de Watermolenwal in Helmond is vrijdagnacht iemand beroofd.

De beroving vond rond halfdrie plaats.

Buit

Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Ook is niet duidelijk of er iemand is aangehouden.

Het casino aan de Watermolenwal is al lange tijd gesloten.