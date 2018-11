Deel dit artikel:













Kassa voor Dick Jaspers na zege in Zuid-Korea, biljarter wint 50.000 dollar Biljarter Dick Jaspers uit Sint Willebrord voor de vierde keer wereldkampioen driebanden

GURI - Biljarter Dick Jaspers heeft in Zuid-Korea een alternatief driebandentoernooi op zijn naam geschreven. De 53-jarige veteraan uit Sint Willebrord, die vorige maand voor de vierde keer de wereldtitel in zijn discipline veroverde, was in Guri de beste in de zogenoemde Survival 3-Cushion Masters.

Geschreven door Jesse van Kalmthout

De eindzege was goed voor een bedrag van 50.000 dollar (circa 44.000 euro). Jaspers wist zich in Zuid-Korea via de herkansingen te plaatsen voor de kwartfinales. Daarin toonde hij zich de beste in zijn groep. In de halve finales produceerde hij twee series van dertien en een reeks van zeven punten, waarmee hij zijn tegenstrevers met grote afstand en een gemiddelde van 3.583 per beurt achter zich hield. Ook in de finale was Jaspers te sterk voor zijn opponenten, met onder meer series van tien, negen en acht. In deze toernooivorm spelen steeds vier spelers aan één tafel, met een speciaal puntensysteem.