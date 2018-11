Het boek is dicht voor de 'wereldberoemde' boekenbeurs van Waspik

Het pand waar jaar in, jaar uit de boekenbeurs werd gehouden gaat tegen de vlakte. Na deze editie is het over en uit met de ‘wereldberoemde boekenbeurs’ van Volksvlijt en Volksvermaak in Waspik. “Ja, na deze keer is het echt helemaal afgelopen. Het boek gaat helemaal dicht, helaas”, verzucht Hubert van Dongen die al 60 jaar lid is van Volksvlijt en Volksvermaak.

Hubert van Dongen heeft zorgen over zijn Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak

Invalmuzikanten

De opbrengst van de boekenmarkt, die jaarlijks rond de 10.000 euro opbrengt, wordt gebruikt om muzikanten in te huren. “We hebben nog maar één slagwerker voor het hele orkest en dan moet je er drie of vier inhuren om een concert te kunnen geven. Het is de afgelopen jaren hard naar beneden gegaan met het aantal leden”, vertelt Van Dongen. Hij benadrukt dat het gaat om een onkostenvergoeding voor de invallende muzikanten.

De eerste jaren kunnen er nog ‘muzikale invallers’ worden ingehuurd, vertelt Gerri. “We hebben financiële reserves opgebouwd, maar hoe meer je gaat interen hoe moeilijker het gaat worden.” Voor het komend concert op 17 november heeft de harmonie nog genoeg muzikanten op de been kunnen brengen om Saudade te kunnen uitvoeren. Het Portugese woord Saudade beschrijft de mengeling van gevoelens van verlies, gemis, afstand en liefde. In het Nederlands wordt het vaak vertaald met heimwee, melancholie of weemoed.

Het boek is dicht voor de boekenbeurs Waspik

Iedereen baalt, baalt en baalt

Niet alleen de vrijwilligers, die maanden in de weer zijn geweest met het sorteren van de boeken, balen van het stoppen van de beurs. Ook de bezoekers balen er van. “Zo jammer dat dit verdwijnt. Ik was gisteren ook al geweest en nu weer.” Een liefhebber uit Raamsdonksveer roemt de kwaliteit van de boekenmarkt. “Hier kwam je altijd kwalitatief goede boeken tegen. Zeker in het genre wat ik zoek: boeken over Brabant."