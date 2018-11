'Als de vechtlust bij NAC wegblijft, zullen de dieptepunten zich blijven opstapelen'

BREDA - NAC Breda heeft na de 2-0 afgang bij FC Emmen bijna twee weken de tijd om zich voor te bereiden op het thuisduel met Ajax. De spelers én trainer van de kwakkelende hekkensluiter in de Eredivisie zullen heel wat uurtjes in de spiegel moeten kijken om tegen de ijzersterke Amsterdammers een nieuw fiasco te vermijden, constateert clubwatcher Job Willemse.

Na de even kansloze als schrijnende 3-0 nederlaag bij VVV-Venlo van 21 september leek het onmogelijk dat NAC qua spel en inzet dieper zou zinken. Afgelopen zaterdag bereikten de Bredanaars op het veld van promovendus FC Emmen echter een nieuw dieptepunt: tijdens de 2-0 nederlaag was er van vechtlust geen sprake en stapten de NAC'ers als makke lammetjes van het veld.

Apatisch

"Vanaf de perstribune zag het er allemaal zo apatisch uit", zegt Job Willemse, NAC-clubwatcher voor Omroep Brabant. "Je weet dat NAC het dit seizoen kwalitatief en voetballend tegen elke tegenstander aflegt, dus dan blijft vechtlust over. Als ook dat ontbreekt, dan zullen de dieptepunten zich blijven opstapelen."

NOAD-instelling

Volgens Willemse moet trainer Mitchell van der Gaag de komende interlandperiode, waarin het clubvoetbal even stilligt, gebruiken om lering te trekken uit de nederlaag tegen FC Emmen. "Hij moet het over een andere boeg gaan gooien", adviseert Willemse. "Van der Gaag kan bij NAC gewoonweg niet het voetbal nastreven dat hij vorig seizoen bij Excelsior speelde. Daar had hij beschikking over een selectie met veel meer voetballend vermogen dan nu bij NAC."

En daar komt voorlopig geen verandering in, zeker niet zolang spelers als Paolo Fernandes, Luka Ilic en Gervane Kastaneer geblesseerd zijn. Willemse: "Hij zal zijn ploeg alleen met de befaamde NOAD-instelling (Nooit Opgeven Altijd Doorgaan) aan punten kunnen helpen."

Misplaatst

Vorige week, na de bevrijdende 2-1 thuiszege van NAC op Heracles Almelo, verscheen er op het officiële twitteraccount van de club een jolige kleedkamerfoto waarop spelers de tweede overwinning van het seizoen vierden. Dat juichbeeld doet na de wanvertoning in Emmen bijzonder lachwekkend aan.

Willemse: "Ik vond die foto vorige week al misplaatst. Er heerste toen na afloop een stemming alsof NAC de Europa League had gewonnen. Als je dan een week later zo'n wedstrijd speelt tegen FC Emmen, dan krijg je het deksel wel heel hard op de neus."