Man verzet zich tegen overvallers maar wordt in rug gestoken, wie kent de daders? [BEELDEN] De vermoedelijke daders droegen dikke jassen terwijl het een zomerse dag was. (Foto: Politie/Bureau Brabant)

EINDHOVEN - Je moet het maar durven: je stevig verzetten tegen twee overvallers die per se je huis binnen willen dringen. Een man die in de Sophia van Wurtemberglaan in Eindhoven woont, deed dit op maandagavond 4 juni. Maar het had wel ernstige gevolgen voor het slachtoffer. Hij werd door een glazen deur geduwd en in zijn rug gestoken.

Geschreven door Rebecca Seunis

Bureau Brabant besteedt maandagavond aandacht aan de zaak omdat de politie beelden heeft van de vermoedelijke daders. De politie weet nog altijd niet wie de mannen zijn die die bewuste avond iets voor middernacht aanbellen bij het huis in Eindhoven. Het slachtoffer doet nietsvermoedend de deur open en wordt door de mannen naar binnengeduwd. Omdat hij zich verzet, valt hij door een glazen tussendeur in de gang. De daders slaan vervolgens op de vlucht. Moordscène

De gang lijkt daarna wel op een moordscène uit een film, vol met bloedspetters op de witte muren. De man blijkt namelijk ook in zijn rug te zijn gestoken. De politie noemt het een poging tot doodslag. Op beelden uit de omgeving zijn de vermoedelijke daders te zien. Het slachtoffer zegt namelijk dat de daders dikke jassen droegen tijdens de overval, terwijl het die dag zeker 20 graden was. Ook denkt de politie dat een kleine, zwarte auto met schade mogelijk iets met de zaak te maken heeft. Die reed namelijk vlak na de overval in de buurt van de Sophia van Wurtemberglaan. Platvoeten

Een ooggetuige zag twee mannen wegrennen en zegt dat één van de twee opvallend veel geluid maakte tijdens het lopen. De politie denkt dat hij mogelijk platvoeten heeft.