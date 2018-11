Koken, stofzuigen en dweilen: de 11-jarige Melvin zorgt als mantelzorger voor zijn zieke moeder

ETTEN-LEUR - Meestal passen ouders op de kinderen, maar in sommige gevallen is dat anders. De elfjarige Melvin Broos uit Etten-Leur zorgt als mantelzorger voor zijn zieke moeder. Samen met andere jonge mantelzorgers werd hij uitgenodigd voor een workshop graffiti.

"Mijn moeder heeft een afweerstoornis, CVID. Ze is heel snel moe omdat ze geen antistoffen aanmaakt. En mijn vader moet heel veel werken. Ik doe dan klusjes in huis," vertelt Melvin. "Stofzuigen, dweilen en koken. Stofzuigen en dweilen vind ik vervelend. Koken vind ik wel leuk, maar op een gegeven moment wordt het saai omdat je steeds hetzelfde kookt en niets anders weet te maken."

Playstation

Doordat hij voor zijn moeder zorgt, heeft hij minder tijd om te spelen zoals andere kinderen. "Dat is wel jammer. Zo had ik een keer een vriendje uitgenodigd voor spelletjes op de Playstation en toen riep mijn moeder me om te helpen."

Graffiti

Bij de graffitiworkshop heeft hij een M op een rood bord gespoten, met een zwart randje eromheen. "Het was heel gezellig. En ik heb allerlei andere kinderen ontmoet die thuis hetzelfde doen. We hebben elkaar tips gegeven."

Moeder Anja is blij met de hulp van haar zoon. "Ik zou het het liefste zelf doen, maar dat kan niet. We proberen wel in taken te wisselen, dus dat hij de ene keer kookt en de andere keer stofzuigt. Soms geven we er ook een extra cadeautje voor." Sinds kort heeft ze thuishulp. "Daar red je het niet mee maar het haalt wel veel werk bij Melvin weg."