Man rijdt veel te hard en valt tijdens arrestatie politieagent aan in Breda

BREDA - Een 20-jarige man uit Breda heeft maandagavond een politieagent bij zijn nek gegrepen. De verdachte verzette zich hevig bij zijn aanhouding nadat hij aan de kant was gezet omdat hij 53 kilometer per uur te hard reed.

De agent die bij zijn nek werd vastgegrepen, gebruikte pepperspray om de verdachte van zich af te schudden. Toen hij naar het politiebureau werd gebracht, bedreigde en beledigde hij de agenten.

Veel te hard

De verdachte werd tijdens een snelheidscontrole op de kruising van de Graaf Engelbertlaan in Breda betrapt op te hard rijden. Hij reed, na correctie, 53 kilometer te hard. Op de weg is de maximale snelheid 50 kilometer per uur.

De bestuurder werd aan de kant gezet en de agenten vroegen hem om zijn rijbewijs. De man wilde hier niet aan meewerken.