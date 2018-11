Deel dit artikel:













Man zwaar mishandeld in huis in Zevenbergschen Hoek, vrouw opgepakt Archieffoto

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Een vrouw heeft dinsdagnacht een man ernstig mishandeld in een huis op De Wieken in Zevenbergschen Hoek. Volgens de politie gaat het vermoedelijk om een steekpartij. De vrouw is opgepakt.

Geschreven door Marrie Meeuwsen

Agenten gingen rond halfeen naar de woning. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ambulancepersoneel heeft de man behandeld aan zijn verwondingen.