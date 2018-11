Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Murat K. vrijgesproken voor liquidatie in Tilburg, justitie overweegt hoger beroep De auto waarin het slachtoffer werd doodgeschoten. (Archieffoto)

BREDA - Het Openbaar Ministerie is het niet eens met de vrijspraak voor Murat K. die in 2006 Hakki Adnan Yesilkagit liquideerde in Tilburg. Het OM eiste 18 jaar celstraf, de rechtbank sprak K. dinsdag vrij. Justitie overweegt sterk om in hoger beroep te gaan. De rechtbank begrijpt dat de vrijspraak pijnlijk kan zijn voor de nabestaanden.

Geschreven door Marrie Meeuwsen

De rechter kwam tot vrijspraak omdat de verklaringen van twee kroongetuigen niet overeen kwamen. Ook had de rechtbank te weinig objectieve gegevens om de betrouwbaarheid van de verklaring te kunnen toetsen. LEES OOK: Justitie wil dat Murat K. 18 jaar de cel ingaat voor liquidatie in Tilburg Murat K. stond terecht omdat hij de 48-jarige Hakki Adnan Yesilkagit doodschoot in zijn auto. Ook werd hij ervan verdacht dat hij een handgranaat gooide door de raam van een huis in Oosterhout. Ook daarvan werd K. vrijgesproken. In 2015 werd hij in de gevangenis aangehouden voor deze misdrijven. 'Uitspraak moeilijk te accepteren'

De rechtbank begrijpt dat de nabestaanden niet tevreden zullen zijn met de uitspraak. “De beslissing van de rechtbank zal na zoveel jaren van onzekerheid ongetwijfeld moeilijk te accepteren zijn”, staat er in het vonnis te lezen. “Een liquidatie is immers een buitengewoon ingrijpend misdrijf. Maar tegelijkertijd vraagt de beoordeling van zo’n ernstig misdrijf om een uiterst zorgvuldige weging van de feiten en omstandigheden”, legt de rechter uit. Justitie praat met nabestaanden

Justitie gaat de komende dagen het vonnis grondig bestuderen en in gesprek met de nabestaanden voor ze besluit in hoger beroep te gaan.