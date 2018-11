FC Den Bosch leeft op dankzij ‘Jordania-effect’: ‘Waarom zouden we niet kunnen promoveren?’

De geluiden rondom Den Bosch zijn louter positief. Dertien wedstrijden gespeeld, 28 punten. Dat is een prima tussenbalans in de eerste divisie, die door velen wordt gezien als de sterkste ooit. “Daarom is het ook spannend wat er in de winterstop gaat gebeuren”, zegt Bosschenaar Arnold Scholten. De voormalig middenvelder van FC Den Bosch denkt dat veel titelkandidaten de selecties flink zullen versterken in de winterse transferperiode. “Het is daarom nog te vroeg om te dromen van de Eredivisie.”

Promotie

Jan van Grinsven, clubicoon van FC Den Bosch, ziet dat anders. “We moeten bij FC Den Bosch niet dromen van de Eredivisie. We moeten er met z’n allen vol voor gaan.” Van Grinsven is op dit moment de teammanager van FC Den Bosch en duidelijk in zijn verwachtingen van de rest van het seizoen. “Natuurlijk, er zijn veel goede clubs in de Keuken Kampioen Divisie. Maar waarom zouden wij niet kunnen promoveren? Als het dit jaar niet lukt, is dat geen probleem en gaan we gewoon verder bouwen. Maar we willen het wel, dus dan moeten we dat ook uitspreken.”

Tekst gaat door onder de Instagrampost.

Deze zomer werd FC Den Bosch overgenomen door de 24-jarige Kakhi Jordania. Sindsdien kwamen er veel spelers naar Stadion De Vliert en dat werpt nu zijn vruchten af. "Het is een goede spelersgroep die goed in elkaar steekt", zegt Van Grinsven. "Door de komst van Jordania is de club er natuurlijk wel op vooruit gegaan. Nu hebben we meer mogelijkheden, een bredere selectie en daardoor neemt de concurrentie toe. Uiteindelijk moet dat ervoor zorgen dat we zo hoog mogelijk eindigen in de competitie." Daar is Scholten het mee eens. "Mede door de contacten van de technisch directeur (Anton Evmenov, red.) die is meegenomen door Jordania, zijn er goede spelers gehaald die het niveau echt omhoog brengen. Voor ons zijn ze niet bekend, maar ze kunnen heel goed voetballen."

"We willen promoveren, dus dan moeten we dat ook uitspreken” - Clubicoon Jan van Grinsven.

Will Boessen

Scholten is enigszins verrast over de hoge positie van zijn oude club, maar vindt wel dat trainer Will Boessen complimenten verdient. "Het was voor hem natuurlijk ook niet makkelijk. Tot de laatste week van de transfermarkt kwamen er nog veel spelers binnenlopen. Hij heeft echt een team van FC Den Bosch gemaakt en laat ze goed voetbal spelen."

Tekst gaat door onder de afbeelding.

FC Den Bosch-trainer Wil Boessen (foto: VI Images).

Eredivisievoetbal zal niet verkeerd zijn voor Den Bosch, denken beide heren. "Zo'n groot succes zou heel veel goed maken", doelt Scholten op de mindere resultaten van de afgelopen jaren. "De eerste stappen zijn gezet, maar dit moeten ze nu ook volhouden.

Van Grinsven merkt dat er vooral een verandering is in de stad. De sfeer rondom FC Den Bosch is helemaal omgeslagen. "Ik liep afgelopen weekend door het centrum en ik heb geen enkele negatieve klank over FC Den Bosch gehoord. Dat was in voorgaande jaren wel anders. Het voetbal begint weer te leven. De eredivisie zou fantastisch zijn voor de club én de stad. De hoofdstad van Brabant verdient het om op het hoogste niveau actief te zijn."

“Het is nog te vroeg om te dromen van de eredivisie” - Arnold Scholten, voormalig middenvelder FC Den Bosch.