Automobilist veroorzaakt puinhoop in Terheijden: zes auto's beschadigd

TERHEIJDEN - Een automobilist heeft woensdagavond een puinhoop veroorzaakt op de Molenstraat in Terheijden. De man ramde rechts van de weg een geparkeerde auto en kwam vervolgens aan de andere kant van de weg tegen een andere auto tot stilstand.

In totaal raakten zes voertuigen beschadigd bij het incident. Volgens omstanders had de bestuurder, die reed in een auto met Pools kenteken, gedronken. Volgens een buurtbewoner ging het om een Roemeense man, die de auto van een Poolse vriend had geleend.

De man raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.