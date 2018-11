Deel dit artikel:













Fokker in Hoogerheide gaat ook 'widebody' Airbus 330 onderhouden

HOOGERHEIDE - Fokker Techniek gaat op Aviolanda in Hoogerheide ook onderhoud verrichten aan Airbus A330-toestellen. Dit is bijzonder omdat dit vliegtuig een widebody is, oftewel een breed toestel, met binnen twee gangpaden tussen drie rijen stoelen. Tot nu toe deed Fokker Techniek alleen onderhoud aan smalle toestellen met een enkel gangpad.

Geschreven door Raoul Cartens

Vorige week leverde het bedrijf al een eerste Airbus A330 af aan het Spaanse luchtvaartbedrijf Air Europa die op Aviolanda groot onderhoud had gekregen. Eisen gehaald

Om dit onderhoud te mogen doen moest Fokker Techniek flink investeren in training, gereedschap en apparatuur. De gestelde eisen zijn gehaald, waardoor het bedrijf nu ook onderhoud aan andere A330 widebody's mag doen. Onderhoudsdirecteur Alberto Linés van Air Europa: “We feliciteren het Fokker team met hun eerste A330 onderhouds check. Fokker heeft aan de eisen voldaan. Ze hebben goed werk geleverd, binnen de planning en op de juiste wijze uitgevoerd." Nu Fokker Techniek ook brede toestellen mag onderhouden ontstaan er nieuwe kansen op Aviolanda. Jeff Armitage, directeur van Fokker's Britse moederbedrijf GKN Aerospace’s: "Ik ben blij en trots dat we deze onderhoudsfaciliteit naar een hoger niveau gaan brengen. Door het onderhoud aan widebody-toestellen ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Zo stappen we de komende jaren ook in de wereld van moderne composiete vliegtuigen." Meer banen

Volgens Fokker Techniek zorgt de uitbreiding naar onderhoud van brede vliegtuigen voor een mogelijke uitbreiding van de werkgelegenheid. Het bedrijf noemt daarbij geen concrete aantallen, maar geeft wel aan dat er veel vacatures zijn.