Vier auto's botsen op elkaar op A2 bij Eindhoven, lange files Foto: Archief

BEST - Door een ongeluk met vier auto's op de A2 van Eindhoven richting Maastricht is vrijdagochtend tussen knooppunt Ekkersweijer en knooppunt de Hogt een lange file ontstaan. De weg is weer vrij maar de vertraging is nog een half uur. Bestuurders kunnen het beste omrijden via de parallelweg N2.

Geschreven door Rebecca Seunis

In de tegenovergestelde richting staat een kijkersfile. De vertraging is daar minder dan tien minuten. Ook op de A58 is file ontstaan tussen Moergestel en Best als gevolg van het ongeluk op de A2. De vertraging is ongeveer twintig minuten.