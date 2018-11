Deel dit artikel:













Waar is de vermiste Henk-Kris (32) uit Breda? Politie deelt reconstructie De vermiste Henk-Kris Heeren

BREDA - De politie hoopt nog altijd op de gouden tip rondom de vermissing van de 32-jarige Henk-Kris Heeren uit Breda. In Bureau Brabant is daarom maandagavond een reconstructie te zien van de gebeurtenissen. De man is al twee maanden vermist. Begin oktober werd zijn donkergrijze Toyota Aygo teruggevonden in Waalre.

Geschreven door Michelle Peters

Op woensdag 19 september vertrekt hij rond vier uur ’s middags met de auto vanuit Breda-Noord. Hij neemt zijn telefoon en bankpas niet mee. Iets wat hij normaal altijd wel doet, volgens zijn familie. Henk-Kris is op dat moment kerngezond en heeft geen last van psychische problemen. Radiostilte

De Bredanaar zet zijn 2-jarige zoontje af bij zijn moeder en rijdt weg. Daarna hoort niemand meer wat van hem. Als hij drie dagen later, op de verjaardag van zijn zoontje, niets laat horen slaat de paniek toe. De familie schakelt de politie in. Twee weken later wordt zijn auto gevonden in de Hoogstraat in Waalre. Uit onderzoek blijkt dat de auto er waarschijnlijk al twee weken staat. Die moet dus al kort na de verdwijning daar zijn weggezet. De politie houdt alle opties nog open.