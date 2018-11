Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











PSV-spits Hirving Lozano op tijd hersteld voor pikant weerzien met SC Heerenveen PSV'er Hirving Lozano wordt klaargestoomd voor het duel met SC Heerenveen. (Foto: VI Images)

EINDHOVEN - De kans is groot dat PSV aanstaande zaterdag in het thuisduel met SC Heerenveen weer kan beschikken over Hirving Lozano. De Mexicaanse aanvaller nam maandag weer deel aan de groepstraining bij de koploper in de Eredivisie.

Geschreven door Ramon Min

Lozano besloot zich vorige week af te melden voor de Mexicaanse nationale ploeg omdat hij in Eindhoven wilde herstellen van een lichte spierblessure. Dat hij maandag weer aansloot bij de uitgedunde spelersgroep van PSV maakt zijn meespelen tegen SC Heerenveen komende zaterdag zeer waarschijnlijk. Pikant weerzien met SC Heerenveen

Voor Lozano is de ontmoeting met de Friezen er eentje met een bijzondere geschiedenis. De jonge spits kreeg in zijn twee eerdere competitieduels met Heerenveen telkens een rode kaart voorgeschoteld. In de uitwedstrijd tegen de Friezen van 10 september 2017 (2-0 nederlaag) ging hij onbesuisd door op tegenstander Denzel Dumfries, sinds dit seizoen zijn ploeggenoot bij PSV. De aanvaller moest toen toekijken in het daaropvolgende duel met Feyenoord. In de terugwedstrijd in het Philips Stadion van 17 februari van dit jaar (2-2) zwaaide Lozano met zijn arm naar achteren richting tegenstander Lucas Woudenberg en kreeg hij van scheidsrechter Dennis Higler direct rood, tot ongeloof van alle PSV'ers. Lozano kreeg vervolgens drie duels schorsing opgelegd. Prima cijfers

Lozano is bij PSV bezig aan een uitstekend seizoen. In twaalf Eredivisieduels was hij direct betrokken bij twaalf doelpunten: hij scoorde acht keer en bereidde al vier treffers van ploeggenoten voor.