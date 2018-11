Claxonneren voor het groene licht valt niet goed bij automobilist: raam ingeslagen

BREDA - Een 33-jarige man uit Teteringen is dinsdagavond opgepakt, omdat hij wel een heel kort lontje had. Hij ging compleet door het lint toen een automobilist achter hem claxonneerde, omdat het stoplicht al een paar tellen op groen stond.

De 33-jarige man zat in zijn auto vooraan bij een stoplicht op de Backer en Ruebweg in Breda te wachten. Toen het licht op groen sprong, reed hij niet meteen weg. Een 21-jarige man uit Breda die achter hem in een bedrijfsbus zat te wachten, toeterde daarom, maar dat bleek niet zo’n goed idee.

Het raam ingeslagen

De man uit Teteringen bleef daarna naast het busje van de Bredanaar rijden en begon wild te gebaren. Even later, toen beide auto’s stil stonden, stapte de chauffeur uit en sloeg een raam van het busje in. Daarna sloeg hij de 21-jarige Bredanaar in het gezicht. Het slachtoffer raakte lichtgewond.

Agenten die toevallig passeerden pakten de dader op.