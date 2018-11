Deel dit artikel:













Osse koekenbakker maakt voortaan groene stroopwafels Zonnepanelen op het dak bij Daelmans in Oss.

OSS - Als je stroopwafels groen zijn, dan kun je ze maar beter weggooien. Maar in dit geval is de kleur groen figuurlijk bedoeld. 's Werelds grootste stroofwafelbakker Daelmans heeft namelijk in Oss 1666 zonnepanelen op het dak laten plaatsen, waardoor de term groen verwijst naar de milieuvriendelijke manier waarop nu stroom wordt opgewekt.

Geschreven door Raoul Cartens

De panelen leveren per jaar ongeveer 450.000 kilowattuur aan duurzame stroom op. Dit is een vijfde van stroom die de Osse koekfabriek nodig heeft. 15.000 bomen

De zonnepanelen voorkomen ook dat er per jaar 300.000 kilo aan kooldioxide wordt uitgestoten. "Dat is vergelijkbaar met het plaatsen van 15.000 bomen op het dak", aldus Rik Daelmans, mede-directeur van het familiebedrijf. Al eerder kreeg het bedrijf een warmte- en koude opslag, waardoor het gebouw milieuvriendelijk wordt gekoeld en verwarmd. Daelmans onderzoekt of er ook zonnepanelen komen op de daken van de andere twee fabrieken in Nieuwkuijk en Scherpenzeel.