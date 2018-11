Deel dit artikel:













Vier vrouwen aangehouden in hennepknipperij na tip over zakken hennep De hennepknipperij werd gevonden op een zolder. (Foto: Politie).

HELMOND - In een huis aan de Biesbosch in Helmond zijn woensdag vier vrouwen aangehouden. Op de zolder zat een hennepknipperij. Ook werd er in een container bij het huis 13 kilo hennep gevonden.

Geschreven door Tobias van der Valk

De vrouwen van 44, 49, 51 en 54 zouden volgens de politie hennep hebben geknipt in het huis. Ze zijn voor verhoor naar het politiebureau gebracht en daarna weer vrijgelaten. Ze moeten zich nog verantwoorden voor de rechter. Tip

De politie kwam de knipperij op het spoor door een tip dat er zakken met hennep het huis waren binnengebracht. Er werd dertien kilo hennep gevonden in een container bij het huis. (Foto: Politie).