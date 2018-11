Ricardo uit Made is een held en daarom genomineerd voor de titel Brabander van het Jaar

Ricardo was op weg naar huis toen hij de man in de sloot zag liggen. Het water was zo diep dat die er niet zelf uit kon komen.

De man werd door ambulancepersoneel nagekeken en mocht daarna naar huis. En zo was Ricardo van het ene op het andere moment een held.

Beter leven voor straatkatten

Wie ook een soort held is, is Olga Schouten uit Geldrop. Zij wil dat straatkatten een beter leven krijgen. Daarom is ze iedere avond met haar Stichting Straatkat op pad.

De kittens die ze vangt worden na een bezoekje aan de dierenarts naar een pleeggezin gebracht. Als ze tam zijn, zoekt Olga een nieuw thuis voor ze. Stichting Straatkat heeft zo al duizenden katten en kittens geholpen.

Overige genomineerden

Donderdag stelden we ook al twee genomineerden voor: Alex Engel uit Tilburg en Monique Hofman uit Helmond.

Alex Engel liep de afgelopen twee jaar maar liefst vier keer een marathon om geld in te zamelen voor de Stichting Kinderen Kankervrij. In totaal haalde hij zo ruim 21.000 euro op voor kinderen met kanker. Hij vloog in mei ook nog naar Kenia. Daar rende Alex de Unicef Rift Valley Marathon om geld in te zamelen voor schoon drinkwater voor schoolkinderen.

Monique Hofman is geliefd bij veel bewoners van verpleeghuis Keyserinnedael in Helmond. Vijf dagen in de week is ze daar in de keuken in de weer om een verse, warme maaltijd voor de bewoners te maken.

Stemmen

Heb je een favoriet? Stemmen kan met een druk op de knop op www.omroepbrabant.nl/brabandervanhetjaar. De stembus is geopend van vrijdag 23 november 18.00 uur tot en met vrijdag 7 december 18.00 uur. Je vindt daar ook een overzicht van alle kandidaten.

Tijdens een feestelijk diner in Kasteel Heeswijk maakt commissaris van de Koning Wim van de Donk bekend wie zich de Brabander van het Jaar 2018 mag noemen. Op Eerste Kerstdag zie je in een speciaal programma op Omroep Brabant TV wie dat is geworden.