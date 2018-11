'Hij is mijn beste speler', Mikhail Rosheuvel in één adem genoemd met Pelé en Cristiano Ronaldo

Toch is Rosheuvel blij met de keuze van de NAC-eSporter. “Het is natuurlijk wel een eer om met al die grote namen in één team te spelen”, lacht Rosheuvel. In de zogeheten eDivisie, is het heel normaal dat een club als NAC of Excelsior met Cristiano Ronaldo of zelfs met Gullit of Maradonna speelt. Tussen al die grote namen staat dus ook die van Rosheuvel.

Bekijk de video en lees verder.

“Ik had eerst vier spelers geselecteerd en daarna mochten de supporters kiezen”, zegt Bouhuijzen over de keuze om met Rosheuvel te spelen. “Zij hebben uiteindelijk Rosheuvel gekozen.” Bouhuijzen is blij met die keuze. “Hij is snel en dat is in dit spel handig. Ik zocht ook een aanvaller want ik wil veel gaan scoren.”

Doelpuntenmaker

En dat scoren gaat Rosheuvel nog aardig af. De buitenspeler van NAC staat op de topscorerslijst van de eDivisie samen met grote namen als Pelé en Cristiano Ronaldo na zijn gescoorde penalty tegen Willem II. “Wie had dat ooit gedacht? Ik heb die wedstrijd nog teruggekeken en dan scoor ik nog tegen Willem II, dat is helemaal mooi.”

Tekst gaat verder onder de Instagrampost.

In het spel FIFA krijgt elke speler een zogeheten rating van 1 tot en met 99. Rosheuvel is geschat op 65. "Daar klopt helemaal niets van”, zegt Rosheuvel zelf. "Er mogen wel wat puntjes bij. Ik weet niet wie daar over gaat, maar de rating mag wel wat omhoog." Voor Bouhuijzen maakt de rating niet veel uit. “65 is niet super, maar hij is snel en heeft veel uithoudingsvermogen. Dat is nodig omdat ik heel de wedstrijd met hem wil scoren. Rosheuvel is tot nu toe ook gewoon mijn beste speler. Samen met Pelé is hij de enige die heeft gescoord, dus hij zal zeker mijn topscorer worden.”