Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde bij steekpartij in huis Breda, verdachte belt zelf de politie De Schimmelpenninckstraat in Breda na de steekpartij

BREDA - Er is vrijdagochtend rond elf uur een steekpartij geweest in een huis in de Schimmelpenninckstraat in Breda. Er is een man gewond geraakt. Hij was aanspreekbaar, voordat hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht, en is niet in levensgevaar.

Geschreven door Ronnie Vermonden

Een andere man is gearresteerd in de woning. Hij belde zelf de politie. Wapen in beslag genomen

Agenten hebben het mes van de verdachte direct in beslag genomen. De omgeving werd met linten afgezet. De recherche en forensisch specialisten doen onderzoek in en om het huis. Lees verder onder de foto:

Beeld uit de straat na de steekpartij (foto: Linda Koppejan)

Woont er pas

Volgens buurtbewoners woont het slachtoffer nog niet zo lang in de Schimmelpenninckstraat. "Ik ken hem ook niet zo goed, alleen van gezicht", zegt een man, die verbaasd is over wat er is gebeurd. "Normaal is dit een gezellige straat hoor."