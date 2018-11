Johan maakt houten pijporgels: 'Ik krijg kippenvel van orgelgeluid'

Oud-timmerman Schmidt is al jarenlang bezig met het maken van pijporgels van gerecycled hout. Lopende bandwerk is het bepaald niet. Het orgel dat nu in de plaatselijke kerk staat, is pas zijn vierde productie. De vijfde zit al in zijn hoofd.

Niet vanzelfsprekend

Toch was het niet vanzelfsprekend dat hij zich zo op de orgels zou storten. Toen hij zes jaar geleden met pensioen ging, wilde hij zijn tijd nuttig besteden. Maar het was een zoektocht hoe dat precies kon. "Eerst ging ik wel eens klussen bij mensen, maar daar had ik geen zin meer in. Ik wilde iets voor mijzelf gaan doen."

Zo kwam hij bij zijn grote liefde terecht: het maken van orgels. Hij maakte van zijn tot dan toe sporadische hobby een fulltime bezigheid. Het laat hem niet onberoerd: "Ik krijg kippenvel van orgelgeluid."

Schuurtje

Aan dit houten orgel dat in de kerk staat, heeft Schmidt twaalf maanden gewerkt. Zes dagen in de week, een jaar lang. "Dat betekent: maandagochtend ga ik het schuurtje in om negen uur en ik kom er om vijf uur in de middag weer uit."

Zijn vrouw vindt het allemaal prima. De orgelmaker zegt: "Ik ben dan in mijn schuurtje en kom tussendoor even een kopje koffie drinken met mijn vrouw. Als we ergens naar toe moeten, leg ik mijn spullen weg en ga ik mee."

Gek

Schmidt is niet de enige in de straat die gek is op zijn hobby. Naast hem woont Jaap van der Stelt (56), die zich volledig stort op het maken van snaarinstrumenten. "Hij heeft eerder al een mandoline gemaakt en op dit moment maakt hij een gitaar. Dat is niet te vergelijken met elkaar." Het mag geen toeval zijn: de twee fanatieke hobbyisten kunnen het goed met elkaar vinden. "We gaan regelmatig buurten bij elkaar."

Hout

Dat contact tussen de twee buurmannen komt soms ook bijzonder goed van pas. Zo kreeg Schmidt het speciale wengehout dat hij voor de zwarte toetsen voor zijn orgel heeft gebruik van de buurman. Daar is de orgelmaker maar wat blij mee. "Mensen wilden het hout in de vuurkorf gooien en dat is zonde. Wengehout is zeldzaam. Toen heb ik er allemaal kleine latjes van gezaagd en dat zijn nu de boventoetsen geworden."