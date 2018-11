Hockeyvrouwen winnen laatste Champions Trophy met glansrijke zege op Australië

CHANGZHOU - De Nederlandse hockeysters hebben de 23e en laatste editie van de Champions Trophy gewonnen. Oranje boekte in het Chinese Changzhou een glansrijke zege op Australië: 5-1.

Voor Nederland kwamen Xan de Waard en Eva de Goede in de eerste helft tot scoren. Na de pauze bracht Maddy Fitzpatrick uit een strafcorner heel even de spanning terug, maar in de 43e minuut herstelde Lauren Stam de marge van twee treffers, eveneens uit een korte hoekslag. Daarna kwamen ook Maxime Kerstholt en Maria Verschoor nog tot scoren.

Oranje won alle zes wedstrijden in China veroverde de Champions Trophy voor de zevende keer. Maartje Krekelaar (Veghel), Pien Sanders (Tilburg), Yibbi Jansen (Gemonde), Margot Zuidhof (Helmond), Margot van Geffen (Tilburg), Renée van Laarhoven (Tilburg), Laura Nunnink (Eindhoven) en HC Den Bosch-keepster Josine Koning vormen de Brabantse delegatie bij het Nederlandse team.