Man ramt vier auto’s en huis: ‘Als je honderd rijdt in een 30 km zone heb je weinig verstand’

De ravage in huis is groot.

HANDEL - Robert Snel uit Handel heeft er geen goed woord voor over. Een automobilist ramde voor zijn huis met zijn Mercedes vier ander auto’s en ramde een gat in de gevel van het huis van zijn schoonouders, die naast hem wonen.

Snel verbaast zich erover dat iemand met zeker honderd kilometer per uur over de Handelseweg raasde. “Het is hier een 30 kilometerzone. En als je dan zo hard rijdt, dan heb je weinig verstand.”

Robert Snel zat zondagavond rond half tien in zijn huis toen hij een heel harde klap hoorde. “Ik ben naar buiten gerend en daar trof ik een enorme ravage aan. Vier auto’s in puin en een onbekende auto stond tegen de gevel van het huis van mijn schoonouders, die naast ons wonen. Ik dacht dat er twee auto’s bij het ongeluk waren betrokken, maar een daarvan bleek onze eigen auto te zijn, die onherkenbaar was. Het was een grote stationcar, maar het was een kleine auto geworden.”

Macht over het stuur verloren

“Door de verkeersdrempel, verderop in de straat, is ‘ie waarschijnlijk de macht over het stuur verloren:, gaat Snel verder. “Hij heeft een auto geraakt die langs de weg in het parkeervak stond. Die is met z’n achterkant tegen de gevel van ons huis aangeduwd en daarna is ‘ie tegen onze auto aan geklapt. Die is langs een dikke boom geduwd en gedraaid en tegen twee geparkeerde auto’s gebotst. Zelf is íe tegen de gevel gereden, waar nu een enorm gat zit. Dat is het huis van m’n schoonouders. Die hebben daar een huiskamer. De televisie en het dressoir vlogen met stukken muur door de kamer terwijl ze tv zaten te kijken. Nogal heftig.”

“Mensen vijfhonderd meter verderop vertelden me dat de Mercedes daar al met een ongelooflijke snelheid voorbij kwam. “Buren die hier bij de drempel wonen, kwamen al naar buiten toen ze de auto over de drempel hoorden vliegen. Echt te gek voor woorden. Onbegrijpelijk hoe hij hier heeft gereden. Echt, ik heb er geen goed woord voor over.”

Volgens Robert Snel leent de Handelseweg zich veel te goed om hard te rijden. “Het is officieel een 30 kilometerzone, maar de weg is nog niet aangepast. Maar, ik neem aan dat de gemeente deze weg snel aanpast. We zijn al blij dat er verder geen gewonden zijn. Je moet er niet aan denken als hier een voetganger of een fietser was geweest.”