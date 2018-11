Vrachtwagen vliegt in brand op A27, chauffeur rijdt door tot parkeerplaats

Op parkeerplaats de Tol in Werkendam brandde de vrachtwagen compleet uit. De afrit naar Werkendam werd tijdelijk afgesloten.

Het is niet bekend hoe het met de chauffeur is. Ook is onduidelijk hoe zijn vrachtwagen in brand kon vliegen.





De vrachtwagen brandde totaal uit. (Foto: Jurgen Versteeg/ FPMB)