Doorrijder (73) ongeval Herpen opgespoord na online oproep van politie

BERGHEM - Dankzij een tip heeft de politie maandag de bestuurder opgespoord die zondagmiddag doorreed na het scheppen van een hardloper in Herpen. Het gaat om een 73-jarige man uit Berghem. Zondag deed de politie op sociale media een oproep, wat veel tips over de zaak opleverde.

Iemand wees de politie er maandochtend op dat er een man in Berghem op zoek was naar een nieuwe rechterspiegel voor zijn Hyandai Tucson, de auto die volgens getuigen betrokken was bij het ongeval. Het bleek om dezelfde auto te gaan. De 73-jarige man werd gehoord als verdachte, maar hij is niet opgepakt. Zijn verklaring is bij het dossier gevoegd, meldt de politie.