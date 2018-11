Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewapende overval op casino in Geldrop Een gewapende man drong het casino binnen. (Foto: 112nieuwsonline)

GELDROP - Op het Fair Play Casino in Geldrop is maandagavond een gewapende overval gepleegd. Dit gebeurde rond tien over halftien.

Geschreven door Bart Elzendoorn

De dader dreigde met een vuurwapen en eiste geld. Dat kreeg hij ook, waarop de man is gevlucht. Het gaat om een blanke man met een fors postuur. Hij droeg een muts en witte sjaal. In het casino in het centrum van Geldrop waren meerdere mensen aanwezig. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek in de buurt.