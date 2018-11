Duizenden liters grondstoffen voor harddrugs gevonden, politie noemt situatie levensgevaarlijk

BREDA - In een loods aan de Korte Raamstraat in Breda heeft de recherche dinsdag 2000 liter grondstoffen voor de productie van de harddrug amfetamine (speed) gevonden. Eerder deze maand werd in hetzelfde rechercheonderzoek op een andere locatie ook al 5000 liter grondstof voor heroïne gevonden. Beide gevonden stoffen zijn extreem gevaarlijk, inademen kan al dodelijk zijn.

Dinsdagochtend viel de recherche, met ondersteuning van een team van de Landelijke Eenheid, binnen in een loods op een woonwagenkamp aan de Korte Raamstraat in Breda. Daar werd de grondstof voor amfetaminen gevonden. Het gaat om benzylcyanide. Het spul is in beslag genomen en wordt vernietigd door een gespecialiseerd bedrijf. Nooit eerder werd in Nederland zo'n grote hoeveelheid van de stof in de drugswereld aangetroffen.

De stof is niet illegaal en wordt ook gebruikt voor de productie van penicilline. Maar hier was het overduidelijk bedoeld voor de productie van drugs, meldt de politie.

Heroïne

Op 12 november werd bij een opslaglocatie op een andere plek in Breda 5000 liter grondstof gevonden voor de productie van heroïne. In verband met het lopende onderzoek, is die vondst toen niet bekendgemaakt. Ook dat was een zeer gevaarlijke, vluchtige stof.

Niet alleen is inademen van de beide in november gevonden grondstoffen levensgevaarlijk, ook bij lekkages of brand zou de schade voor mens en milieu enorm kunnen zijn.









Vorig jaar november zorgde een kleine hoeveelheid benzylcyanide er nog voor dat vier agenten onwel werden. De stof zat toen in een frisdrankfles. Wanneer het spul op een legale manier wordt toegepast, wordt daarbij een gasmasker gedragen. Ook de mensen die namens de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) dinsdag de drugstests uitvoerden, droegen daarbij gasmaskers.