Alle onbewaakte spoorwegovergangen verdwijnen: 'Maar ik wil wel mijn grond kunnen blijven bereiken'

Onduidelijkheid over toekomst onbewaakte spoorwegovergang in Helvoirt

Onduidelijkheid over toekomst onbewaakte spoorwegovergang in Helvoirt

HELVOIRT - Het kabinet wil binnen vijf jaar een einde maken aan alle onbewaakte spoorwegovergangen in Nederland. Sommige krijgen spoorbomen, een tunnel of een viaduct, maar er zijn er ook die gesloten gaan worden. De onbewaakte spoorwegovergang aan de Parallelweg in Helvoirt wordt niet veel gebruikt en zou weleens gesloten kunnen worden. Maar dat zou dan betekenen dat de aangrenzende percelen niet meer zijn te bereiken.

Jan Kemps woont aan de Parallelweg en heeft een manege. Meerdere keren per uur ziet hij de treinen tussen Den Bosch en Tilburg voorbijrazen. Als hij het spoor oversteekt ligt er zijn 3,5 hectare grond waar hij zijn paarden kan laten rondlopen. Maar daarvoor moeten hij en zijn paarden dus wel over het spoor kunnen. Afsluiten maakt zijn percelen onbereikbaar.

De enige manier om er te komen

Kemps: "Dan wordt m'n bedrijf een stuk kleiner, want ik heb daar mijn paarden staan en haal er mijn hooi vandaan. Maar ik kan daar dan niet meer komen, want die grond is alleen via de spoorwegovergang te bereiken. Dit is de enige manier om er te komen."

Ook zijn buurtgenoten Thom de Bont en Wil Hoevenaars hebben grond aan de overkant van het spoor. Ook zij maken zich zorgen of ze daar in de toekomst nog bij kunnen.

Tunnel of weg

Hoevenaars: "Ik steek zo'n vier keer per dag deze overweg oversteek. Als dat niet meer kan, kan ik niet meer naar mijn paarden. Ik denk dat deze overweg te weinig gebruikt wordt om er een tunnel onder te graven, dus zal er een weg moeten worden aangelegd om de percelen toch bereikbaar te maken."

Veiligheid boven alles

De noodzaak om de onbewaakte spoorwegovergang aan te pakken wordt door de heren wél erkend.

De Bont: "Veiligheid staat natuurlijk boven alles. Maar er moet ook begrip zijn dat we bij ons perceel willen komen. De gemeente, het Rijk of ProRail zal voor een oplossing moeten zorgen en ik hoop dat zij dat wel doen in overleg met ons."

Overleg met ProRail

Komende week zit ProRail rond de tafel met de buurtgenoten uit Helvoirt om over de situatie te overleggen.