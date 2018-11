Wordt Zionsburg in Vught in oude luister hersteld met de 'verdwenen miljoenen die terecht zijn'?

Het nieuws over de herbouw van de villa lijkt echter een afleidingsmanoeuvre voor dat andere nieuws. Er zou een enorme som geld opgedoken zijn in het buitenland, geld dat in eigendom was van de overleden Ewald Marggraff. Achter de schermen zou al maanden een strijd gaande zijn over wie recht op dat geld heeft. En ook van wie het afgetroggeld zou kunnen worden.

Via klokkenluiders was bij Omroep Brabant bekend geworden dat het zou gaan om een bedrag van tachtig miljoen euro, in beheer bij een Zwitsers trustfonds. Maar ook dat het trustfonds het geld niet wil overmaken naar de stichting. Klokkenluiders hebben bij Omroep Brabant gemeld wat die reden is.

Meerdere malen hebben we bestuursleden van de Marggraff Stichting geconfronteerd met onze informatie. Al die keren werden de vragen afgedaan als lariekoek en ontweken met smoesjes. Bestuurslid en museumdirecteur Charles de Mooij wilde zelfs afgelopen vrijdag nog niets zegen behalve het zinnetje ‘een broedende kip moet je niet storen', en dat het nieuwe stichtingsbestuur 'orde op zaken ging stellen.' Wat dat betekent, wilde De Mooij niet zeggen.

Miljonair Ewald Marggraff kwam bij de brand in 2003 om het leven

Zijn de verdwenen miljoenen dan toch in Zwitserland opgedoken?

Woensdagavond maakte de stichting plots bekend dat er (waarschijnlijk) wel geld is. “Er zou ook sprake zijn van afgescheiden buitenlands vermogen. Het bestuur is geïnformeerd over het bestaan van een dergelijk vermogen, maar het is op dit moment niet bekend of de Marggraff Stichting rechthebbende is. Overleg hierover wordt gevoerd in nauwe afstemming met de Belastingdienst”, aldus een persverklaring.

Tot het moment dat de stichting bekendmaakte dat het bestuur 'is geïnformeerd over het bestaan van een dergelijk vermogen', heeft ze altijd ontkend dat er gelden zouden zijn in het buitenland.

Klokkenluiders vertellen andere verhalen dan de stichting

Volgens klokkenluiders zou het overigens het de eerste keer zijn dat een enorme som geld dat in Zwitserland gestald zou zijn, plotseling opduikt. Eerder zou er ook al een bedrag van 45 miljoen euro zijn opgedoken. Ook dat heeft de stichting altijd ontkend. Dat er geld in het buitenland zou zitten, is altijd beweerd en volgehouden door Boudewijn Reijenga. De huisvriend van Ewald Marggraff die altijd heeft gepleit voor een onderzoek naar de verdwenen miljoenen en een beheerder. Reijenga is de afgelopen 15 jaar door nogal wat direct betrokkenen expliciet weggezet als een gek en een fantast.

Had Boudewijn Reijenga wel gelijk?

Reijenga heeft ook altijd beweerd dat de dood van Ewald Marggraff tijdens de brand in 2003 verdacht was. Ook over deze mening werd hij min of meer weggehoond. In het persbericht meldt de stichting nu echter het volgende. “Tot slot: het tragische overlijden van de erflater van de stichting, mr. Ewald Marggraff, heeft geleid tot de meest uiteenlopende geruchten en speculaties. Uiteraard is het bestuur van de Marggraff Stichting daarvan op de hoogte. Het bestuur acht zich echter niet de geëigende instantie om hier nader onderzoek naar te doen.”

Huisvriend Reijenga en ook klokkenluiders zijn van mening dat Marggraff niet door de brand om het leven is gekomen.