Mitchell van der Gaag snakt nog niet naar transferperiode: ‘We moeten eerst punten halen’

De 46-jarige oefenmeester ging met Excelsior twee keer op bezoek in Groningen, maar beide ontmoetingen wist Van der Gaag niet winnend af te sluiten. “Dat klopt, ja. Een gelijkspel en een nederlaag”, herinnert hij zich. Desondanks zal Van der Gaag niet tevreden zijn als NAC een punt meeneemt zondagavond. “Je kan nooit op een gelijkspel spelen. De insteek is altijd dat we voor de drie punten gaan.”

Stabieler

NAC won dit seizoen pas twee keer en speelde evenzoveel keer gelijk. Dat resulteert in acht punten na dertien wedstrijden en dat is volgens Van der Gaag veel te weinig. “Maar we zijn wel stabieler geworden in de laatste wedstrijden, als je dan de tweede helft tegen FC Emmen buiten beschouwing laat.”

De maand december is aangebroken en dat betekent dat de winterse transferperiode ook weer in zicht komt. Toch is Van der Gaag nog niet bezig met eventuele versterkingen, hij wil punten pakken met NAC. “Achter de schermen hebben we wel gesprekken, maar het is op dit moment nog niet aan de orde om onze wensen naar buiten toe te communiceren.”

Tegen Groningen is de kans zeer groot dat NAC opnieuw met vijf verdedigers gaat beginnen. Van der Gaag gaf toe dat de spelers positief zijn over die speelstijl. “Het is absoluut een optie dat we zo gaan spelen. Dat is goed bevallen, maar uiteindelijk hebben we nog steeds geen punten mee behaald.”