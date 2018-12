Pastoor dood aangetroffen in pastorie Westerhoven

Deel dit artikel:













WESTERHOVEN - De politie heeft zaterdagavond pastoor Piet Rijkers dood aangetroffen in de pastorie van de Sint Servatiuskerk aan de Dorpstraat in Westerhoven. De politie was gealarmeerd door een familie voor wie de pastoor zaterdag een mis zou opdragen.

Geschreven door Jacky Goossens

Volgens een getuige stond de familie voor de kerk te wachten in verband met een dienst voor de familie. Het ging om een overlijdensmis. Toen er niet werd gereageerd op hun aanbellen en de pastoor ook de telefoon niet opnam, hebben ze de politie gebeld. De politie zou een deur aan de achterzijde van de pastorie hebben geforceerd om binnen te komen, zo vertelt dezelfde getuige. Daar werd de overleden pastoor gevonden. Waarschijnlijk gaat het om een natuurlijke dood.