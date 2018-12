Deel dit artikel:













Winkelcentrum in Oosterhout ontruimd na brand in lift Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision Mediaprodukties.

OOSTERHOUT - Door brand in een van de twee liften is winkelcentrum Arendshof in Oosterhout zondagmiddag rond vijf uur ontruimd. De winkels waren net dicht, waardoor er nog maar weinig bezoekers aanwezig waren.

Geschreven door Malini Witlox

Ook de parkeergarage werd ontruimd. Meerdere brandweervoertuigen werden ingezet. Niemand raakte gewond. Om kwart voor zes had de brandweer het vuur onder controle. De brandweer en politie denken aan brandstichting.