Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Wie zoet is krijgt... KUTNAC, 'voetbalhumor' met chocoladeletters in Tilburg Foto: Facebook

TILBURG - NAC Breda staat niet alleen nummer laatst in de eredivisie, maar is nu ook nog de klos tijdens het sinterklaasfeest. De club uit Breda is het mikpunt van voetbalhumor met chocoladeletters.

In een Albert Heijn, vermoedelijk in Tilburg, heeft een woordkunstenaar wat gerommeld met de aanwezige partij chocoladeletters. Dat de dader niet bepaald een supporter is van NAC, laat hij (of zij) merken met een bijdehante taalvondst. Een kiekje voor de eeuwigheid was natuurlijk snel gemaakt en op Facebook geplaatst. Daar kreeg de actie behoorlijk wat likes en werd de foto en woordgrap veel gedeeld.