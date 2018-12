Deel dit artikel:













Gezin met kinderen verdwaald in Loonse en Drunense Duinen De auto stond vast in de modder. (Foto: politie)

LOON OP ZAND - Een gezin met twee kinderen is maandagavond gered uit de Loonse en Drunense Duinen. Het gezin was verdwaald in het natuurgebied en stond tweeënhalf uur met de auto vast in de modder.

Geschreven door Ron Vorstermans

De kinderen waren 2 en 14 jaar oud, laat de politie weten op Twitter. Waar het gezin precies werd bevrijd en hoe ze verdwaald zijn geraakt, is niet duidelijk.