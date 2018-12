Iedereen mocht een vraag stellen aan de Sint, dit zijn zijn antwoorden! [VIDEO]

Fenne vraagt: “Hallo Sinterklaas, wat is je lievelingsdrinken?” En haar broertje Jent wil weten: “Wat is je lievelingseten?”

Sint: “Wat een ontzettende lieve vraag. De Sint houdt natuurlijk van chocolademelk, Fristi, maar ook van gewone melk. En pepernoten, chocoladeletters, dat soort dingen. En als ik dan in Nederland ben, natuurlijk een lekker kopje erwtensoep. Mmmm!”

Naomi heeft twee belangrijke vragen en een opmerking: “Hoeveel Pieten passen er in het Pietenhuis? Wat eet Americo graag? En: u bent zo lief!”

Sint: “Ik vind je ook ontzettend lief hoor! Goede vragen natuurlijk. Hoe veel Pieten passen er in het Pietenhuis? Ja, ontzettend veel, wel meer dan duizend. Maar ze zijn lang niet allemaal tegelijk aanwezig hoor, want we hebben het natuurlijk druk. En Americo, die is dol op wortels.”









Maud wil weten: “Wanneer heeft u Americo gekocht?”

Sint: “Americo en ik zijn al zo lang bij elkaar, ik heb het bonnetje niet eens bewaard. Maar Americo is natuurlijk nooit gekocht, we hebben elkaar ontmoet. En zo zijn we samen verder gegaan, als onafscheidelijk duo.”

Nikkie vraagt zich af: “Wie zijn je ouders?”

Sint: “Ja lieve Nikki, het is zó lang geleden dat ik geboren ben. Ik had ontzettend lieve ouders, maar het is zo lang geleden dat de Sint eigenlijk een beetje vergeten is wie ze nou waren. Het is bijna een beetje schandalig!”

De driejarige Nova stelt de hamvraag: “Hallo Sinterklaas. Hoe oud ben jij?”

Sint: “Nou, als je zo oud bent als ik, dan vier je niet meer elke verjaardag. Tenminste, dat weet je dan niet meer. Maar véél meer jaar dan duizend jaar in ieder geval. 1700 of 1800. Heel oud dus. Daarom ook deze lange baard natuurlijk.

Hopelijk hebben we de meest prangende vragen kunnen beantwoorden. De Sint wenst alle Brabanders een heel fijn Sinterklaasfeest! Dag, hoor!