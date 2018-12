Scouting Breda trekt naar het gemeentehuis door subsidiestrop

BREDA - Door het wegvallen van subsidies heeft de scouting in de gemeente Breda het zwaar. Om de problemen duidelijk te maken, organiseren ze een de burgersessie bij de gemeente en daar gaat het waarschijnlijk aardig druk worden.

“We willen met de scouting laagdrempelig blijven”, legt scoutingleider Corné van der Hoeven uit. “De leden betalen 20 euro per kwartaal contributie. Zonder subsidie komt daar 15 euro per kwartaal bij, dan ben je dus ook niet laagdrempelig meer.”

Contributie met opzet laag

“Er zijn twaalf clubs in de gemeente, in Breda zijn zo’n duizend kinderen lid en er werken nog eens 350 vrijwilligers om alles mogelijk te maken. “ De clubs hebben zich verenigd in de koepel Stichting Belangenbehartiging Scouting Breda. “Het probleem is dat een club waarvan de leden contributie betalen, geen subsidie meer krijgt”, vertelt Van der Hoeven. De met opzet lage contributie dekt de kosten echter niet.

Daarom trekken de scouts op donderdag 13 december naar het gemeentehuis. “We organiseren een burgersessie, dan krijg je een uur spreektijd in de gemeenteraad. We willen dan in ieder geval duidelijk maken hoe het allemaal loopt. De gemeenteraad heeft het subsidiebeleid overgedragen aan thematafels, daarmee heeft ze het zicht verloren op de subsidies. Als er een mooi plan komt aan het eind van het jaar zetten raadsleden er een handtekening onder en dan is het klaar. We willen duidelijk maken dat daar wat manco’s aan zitten”, legt Van der Hoeven uit.