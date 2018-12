Deel dit artikel:













Brand verwoest chalet vakantiepark in Ommel De brandweer bestreed het vuur. (Foto: Harrie Grijseels)

OMMEL - Op vakantiepark Prinsenmeer in Ommel is woensdagnacht een huisje uitgebrand. Het vuur werd rond kwart over een ontdekt.

Geschreven door Peter de Bekker

De gewaarschuwde brandweer kwam met meerdere blusvoertuigen naar het park, maar kon niet voorkomen dat het huisje verloren ging. Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Er zou niemand aanwezig zijn geweest in het huisje toen de brand uitbrak.