Ras-NAC'er Peter Remie werd gepolst door Willem II: 'Geen haar op m'n hoofd die daar aan dacht'

Dat vertelt Remie in een nieuwe aflevering 'Frietje met?'. Ook is Remie uitgesproken over het samenwerkingsverband met Manchester City. "Wij hoeven daar geen spelers meer van", zegt de oud NAC'er stellig. "Als je ziet dat je deze spelers krijgt voorgeschoteld, ze voegen niks toe aan de eredivisie. Laat staan aan NAC." Geen topspelers van City dus, maar Remie vindt dat de selectie van NAC sowieso kwaliteiten te kort komt. "Er maar drie spelers van NAC die eredivisiewaardig zijn. "Mitchell Te Vrede werkt altijd keihard en is topscorer. Mikhail Rosheuvel, daar let ik extra op omdat hij rechtsbuiten is. Hij heeft al veel assists en een aantal doelpunten gemaakt voor een club die onderaan staat. Verder valt me de keeper, Benjamin van Leer in positieve zin op."

Interesse Willem II

Als echte Bredanaar had Remie als speler een hekel aan aartsrivaal Willem II. Dat is nu minder, en Remie is onder de indruk van de aanvalslinie van de Tilburgers dit seizoen. "Ze hebben een spits die topscorer van de eredivisie is. Ze krijgen alleen wel veel doelpunten tegen. Maar dat weet je als je Adrie Koster als trainer hebt, die speelt altijd aanvallend voetbal." Remie werd tijdens zijn actieve loopbaan nog gepolst om voor Willem II te gaan spelen. "Piet de Visser was trainer bij Willem II en vroeg me om daar te komen voetballen. Maar geen haar op m'n hoofd die daar aan dacht. Een jongen uit Breda die in Tilburg ging spelen. Dat was niet mogelijk."

Mark van Bommel

"Hij heeft het goed neergezet", zegt Remie over Mark van Bommel, de trainer van PSV. De oefenmeester krijgt in de landelijke media wat kritiek te verwerken door zijn gedrag aan de zijlijn, maar Remie stoort zich daar niet aan. "Dat zie ik vaak elke trainer doen. Dat is emotie, een beginnend trainer doet zoiets als het even tegenzit of als er een beslissing onterecht is."