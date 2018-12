Coppelmans Helmond en AVRI Bloem- en Tuincentrum uit Oosteind hebben beste kerstshow van Nederland

De sferen liepen volgens de jury nogal uiteen: van een kerstbazaar waar je lekker kunt rondsnuffelen tot een chique warenhuis waar je woonideeën op kunt doen. De jury lette bij het uitreiken van de prijzen op de toegankelijkheid van de afdelingen, het pakgemak van de producten, horeca en food, sfeer en gastvrijheid.

Er werden prijzen uitgedeeld voor de Beste Kerstshow van Nederland in de categorie Klein, Middel en Groot. Dit zijn de hoofdprijzen. De andere prijzen waren de Brancheprijs, de Originaliteitsprijs, en de beste Kika Kerstbal-presentatie. In de categorie ‘groot’ zijn twee prijzen uitgereikt.

Coppelmans Helmond winnaar Beste Kerstshow van Nederland categorie Klein

De eerste prijs voor een Brabants tuincentrum is gevallen in Helmond. Volgens de jury was de kerstshow van Coppelmans Helmond écht kerst. Het thema is Home sweet home en de show kenmerkte zich volgens de jury door een sfeervolle nostalgie, in fijne trendkleuren, die de woonkamer tot een plek maken waar je echt tot rust komt.

Ook Tuincentrum De Biezen uit Beek en Donk was een van de genomineerden in deze categorie. De Biezen had als thema ‘Christmas feelings’ en straalt volgens de jury het échte kerstgevoel van vroeger uit.

AVRI Bloem- en Tuincentrum winnaar Beste Kerstshow van Nederland categorie Middel

Je wordt volgens de jury niet alleen ondergedompeld in Brabantse gezelligheid, maar je wordt echt onderdeel van een verhaal. En daarom verdiende AVRI Bloem- en Tuincentrum uit Oosteind de prijs voor de Beste Kerstshow van Nederland in de categorie Middel. Het tuincentrum heeft een showentree, een gang met muziek en een hoop entertainment.

Coppelmans Nuenen winnaar Brancheprijs

De Brancheprijs is een nieuwe prijs. Tuincentra konden hierbij op elkaar stemmen. Andere tuincentra vonden Coppelmans in Nuenen de beste. “We werden nu vergeleken met andere tuincentra in Nederland. Er zaten veel grote spelers in de race, dus we hadden niet verwacht dat andere vakgenoten ons zouden kiezen. Het is echt een enorme eer”, zegt Patrick Coppelmans, eigenaar van Coppelmans Nuenen.









Coppelmans heeft meerdere vestigingen in Nederland en ieder jaar zenden ze andere vestigingen in voor de wedstrijd. “Deze competitie bestaat vijf jaar en ieder jaar is een vestiging wel in de prijzen gevallen. Het klinkt misschien arrogant, maar je begint eraan te wennen dat er een prijs binnen onze groep valt”, vertelt Patrick. “Maar we zijn als Coppelmans-groep door de Brancheprijs nog nooit zo trots geweest als dit jaar. Nu we zijn vergeleken met andere tuincentra in heel Nederland, komen er zelfs mensen uit de randstad ons opzoeken.”