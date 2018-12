'Houd je handen goed aan het stuur', KNMI waarschuwt voor zware windstoten

"Houd je handen even goed aan het stuur als je over de Moerdijkbrug of via de A29 naar Zuid-Holland rijdt", benadrukt Casper Hootsen van Weer.nl.

Wisselvallig

Het weer is dit weekend wisselvallig. Dat is te wijten aan een lagedrukgebied boven Scandinavië. "Daaromheen tollen allerlei 'slechtweergebieden'", legt Hootsen uit. "Die leveren in Scandinavië heel veel sneeuw op en bij ons regen. Maar niet de hele tijd door."

Vanuit het westen wordt het sinds negen uur 's ochtends langzaam droger in de provincie. Zaterdagmiddag wordt het als laatste ook in de regio's Oss en Cuijk overwegend droog. Soms is er zelfs een beetje ruimte voor de zon. Het wordt zo'n elf graden, heel zacht."

Een druilerige ochtend in Nuenen. (Foto: Willem van Nunen)

Hagel en kans op onweer

Aan het eind van de middag en in de avond ontstaan weer nieuwe buien. "Zondag overdag krijgen we te maken met een aantal 'restbuien'. Die buien hebben de neiging om een beetje in lijn te trekken. Daardoor kun je grote verschillen krijgen in Brabant. Op de ene plek misschien hagel en kans op onweer, even verderop zon. Er staat dan een windkracht vier uit het noordwesten en het wordt acht tot negen graden."