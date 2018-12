Deel dit artikel:













Vrouw ernstig gewond door val uit raam, partner aangehouden Archieffoto (politie.nl)

BERGEN OP ZOOM - Een vrouw is vrijdagavond ernstig gewond geraakt nadat ze uit het raam van een huis viel. Ze viel enkele verdiepingen naar beneden. Haar 52-jarige partner is aangehouden. Hij is mogelijk bij het incident betrokken.

Geschreven door Linda Bak

De hulpdiensten kregen rond half acht 's avonds een melding van het incident aan de Van Dedemstraat in Bergen op Zoom. Ter plaatse troffen ze de gewonde vrouw op straat aan. Zij is meteen gestabiliseerd en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Aanhouding

De partner van de vrouw is rond middernacht in een andere woning in Bergen op Zoom opgepakt. Hij zou mogelijk betrokken zijn bij het incident. Hij zit vast en wordt door de politie verhoord.