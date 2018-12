Kernreactor 4 bij Doel mag weer opgestart worden

DOEL - Kernreactor 4 van Doel mag de komende dagen weer opnieuw worden opgestart. Dat meldt Omroep Zeeland. De toezichthouder voor Belgische kerncentrales FANC zou toestemming gegeven hebben.

De reactor werd in augustus stilgegeld omdat het beton in het plafond niet meer aan de eisen voldeed. Het FANC laat aan Omroep Zeeland weten dat het probleem inmiddels verholpen is. De kerncentrale kan dus weer veilig draaien.

Betonrot

Het is niet de eerste keer dat er problemen zijn bij de kerncentrales. Betonrot speelt al langer een rol, ook bij Doel 3. Deze reactor ligt al sinds oktober 2017 stil. Verontruste burgers in Nederland en België eisen dan ook al jaren dat de kerncentrale gesloten wordt.