Urenlang in de rij om vooraan te staan bij tienerband FOURCE: 'We gaan gillen en aan haren trekken' Jannes, Niels, Ian en Max winnen als Fource het Junior Songfestival

TILBURG - Jonge fans van de tienerband FOURCE zijn zondagochtend vroeg opgestaan. De vier jongens van FOURCE staan in Poppodium 013 in Tilburg in een uitverkochte hoofdzaal. De eerste fans stonden om negen uur al voor de deur om vooraan te staan en zo dicht mogelijk bij hun helden te zijn. De meisjes hebben er werkelijk alles voor over om hun idolen aan te raken. "We gaan gillen, duwen en aan haren trekken."

Geschreven door Guus Beenhakker

Dat is in elk geval het plan van aanpak van een groepje meisjes om vooraan te komen. Een uur voordat de deuren van 013 open zouden gaan, stond de straat al vol met wachtende jongeren en ouders. De sfeer zat er al direct goed in. Een groot deel van het oeuvre klonk al door de straat uit honderden tienerkelen. Junior Songfestival 2017

FOURCE bestaat uit vier jongens van tussen de 13 en de 15 jaar oud. In 2017 wonnen zij het Junior Songfestival. Bij de internationale versie van dit festival werd de formatie vierde. Dat maakte de jongens zeer populair bij veel meisjes van hun leeftijd. Zo populair dat de grote zaal van 013 zondag dus is uitverkocht. De band trad al vaker op, maar een eigen concert gaven ze nog niet eerder. Voor wie de liedjes niet kent, hieronder een indruk van een van hun populaire clips.