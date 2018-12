Brabantse wielrenners onaantastbaar op het strand van Scheveningen

VLIJMEN - Lars Boom is in Scheveningen Europees kampioen strandracen geworden. De 32-jarige Boom liet zijn klasse nog eens zien en kwam als eerste aan op de boulevard. Hij reed ver voor al zijn concurrenten uit, om solo te finishen voor het Kurhaus. Bij de vrouwen ging de titel naar Pauliena Rooijakkers uit Heusden.

Boom is de opvolger van Jasper Ockeloen, die de eerste twee edities van het EK wist te winnen. Het was de laatste grote wedstrijd van Boom voor Lotto-Jumbo. Hij vertrekt naar Roompot-Charles.

Het was de eerste keer dat Boom in Scheveningen won. "Het was een lastige wedstrijd met windkracht 6 of 7. Ik was de eerste ronde nog niet zo goed, maar bij het laatste keerpunt bij de strandopgang moesten we omhoog lopen. Ik heb de fiets op mijn nek gepakt en ben vol doorgelopen", zegt hij tegen Cycling Online. "Toen ben ik vol doorgetrokken op het fietspad richting Scheveningen."

Volgend jaar gaat Boom voor de eerste keer op 6 januari in het veld crossen, liet hij weten.