Een doelpunt voor een frikandel: Margaritha de Groot komt belofte na bij Nooit Gedacht

Snacks en voetbalkantines zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar dat een frikandel een hoofdrol zou spelen in de aanloop van een wedstrijd in de Hoofdklasse van het vrouwenvoetbal, dat doet de wenkbrauwen fronzen.

We doen navraag bij Nooit Gedacht-spits Margaritha de Groot (18), die zondag voorafgaand aan het duel met SV Maarssen door haar trainer werd 'betrapt' terwijl ze een broodje frikandel at.

Deze wedstrijd zal voor altijd de boeken ingaan als de 'frikandelwedstrijd'. Wat is er precies gebeurd?

De Groot: "We moesten om 14.00 uur spelen in Maarssen, maar waren al om 12.00 uur bij de club. Ik had trek en wilde nog even snel wat eten. Het enige wat voorhanden was, was een broodje frikandel. Uiteraard geen ideaal voedsel, maar die heb ik toen toch maar besteld."

En toen werd je al etend plots gesnapt door je trainer...

"Hij zag me in de kantine met die frikandel en zei: 'Dit méén je niet!' Ik reageerde met een belofte: dat ik voor het eten van de frikandel als tegenprestatie een doelpunt zou maken."

En dat lukte ook nog: in de zestigste minuut maak jij de 2-3, wat uiteindelijk het winnende doelpunt bleek te zijn.

"Ik zocht na mijn doelpunt natuurlijk meteen contact met onze trainer. Eigenlijk had ik er drie moeten maken, want ik liet nog twee grote kansen onbenut."

Tja, dan had je ook maar drie frikandellen moeten eten.

"Haha, ik moet er niet aan denken! Ik eet bijna nooit friet of snacks. De afgelopen twee seizoenen speelde ik bij Achilles'29 in de Eredivisie, daar ging het er heel serieus aan toe. Vijf à zes keer trainen in de week, dat werk. Bij Nooit Gedacht heb ik qua niveau weliswaar een stapje terug gedaan, maar hier kan ik me prima verder ontwikkelen. De onderlinge sfeer is heel relaxed."

We begrepen trouwens dat de wind ook nog een hoofdrol speelde in het duel met Maarssen.

"Klopt. In de eerste helft hadden we wind tégen. Bij de 2-0 voor Maarssen werd de bal door de wind zo over onze keeper getild. Maar in de tweede helft hadden we er zelf ook voordeel van: bij mijn doelpunt kwam de assist direct van de keeper: de bal waaide over alles en iedereen heen, zodat ik alleen op goal kon afgaan en kon scoren."

Wat zou er gebeurd zijn als je bij Achilles'29 vóór de wedstrijd een keer een frikandel zou eten?

"Ha, dan was ik zonder pardon op de bank beland! Onze trainer reageerde zondag heel sportief, maar uiteraard ga ik dit niet nóg een keer doen."





Margaritha de Groot als speelster van Achilles'29. (Foto: Achilles'29)