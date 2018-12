PSV wil negatief nationaal record in Champions League voorkomen in Milaan

Cijfers vertellen nooit het hele verhaal. Wie louter naar de kille statistieken van PSV in dit Champions League-seizoen kijkt, denkt dat de ploeg van trainer Mark van Bommel met één gelijkspel en vier nederlagen voor spek en bonen meedoet op het miljardenbal.

Niets is echter minder waar. PSV werd in geen enkel duel van de mat gespeeld, bood volop tegenstand, kwam in vijf duels tot 68 doelpogingen en raakte liefst vier keer paal of lat. Alleen bij duels van Manchester City en Real Madrid stond het aluminium vaker een doelpunt in de weg.

Negatief record

Indien PSV dinsdag in Milaan een nieuwe nederlaag moet slikken, dan evenaren de Eindhovenaren hun eigen negatieve record uit het seizoen 1992/93. In het debuutseizoen van de Champions League hield PSV destijds één puntje over aan de zes duels met AC Milan, IFK Göteborg en FC Porto, met de doelcijfers 4-13.





PSV'er Romario in actie tegen AC Milan op 9 december 1992. (Foto: VI Images)





Slecht rapport Willem II

Geen enkele andere Nederlandse club behaalde in de historie van de groepsfase in de Champions League zo weinig punten als PSV in die jaargang. Ook Willem II kon in het seizoen 1999/00 geen denderende rapportcijfers laten zien, maar de Tilburgers hielden toen toch nog twee punten over aan de zes wedstrijden tegen Girondins Bordeaux, Sparta Praag en Spartak Moskou.

Lang geen uitzege

PSV kan een goed resultaat tegen Inter goed gebruiken, al was het alleen maar om een einde te maken aan een vervelende reeks uitwedstrijden in de Champions League. De Eindhovenaren wonnen maar één van hun laatste achttien duels buiten Eindhoven, een 0-1 zege bij CSKA Moskou op 27 november 2007.

De overige zeventien wedstrijden in die serie mondden uit in gelijke spelen tegen Arsenal (1-1), Manchester United (0-0), Atlético Madrid (0-0) en FK Rostov (2-2) en dertien nederlagen.









Geen Schwaab

PSV sluit de Champions League af zonder Daniel Schwaab. De Duitse verdediger vloog vanwege privé-omstandigheden niet mee naar Milaan, voor de afsluitende groepswedstrijd tegen Internazionale. Schwaab ontbrak vrijdag ook al in de gewonnen competitiewedstrijd tegen Excelsior (6-0).